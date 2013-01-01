В Новосибирской области первый резидент нового промышленного парка инвестирует 11 млрд рублей



В районе Бердска под Новосибирском создается новый промышленный парк. Объем инвестиций на объекты инфраструктуры составил 2,5 млрд рублей. Якорным резидентом парка станет завод по глубокой переработке зерна мощностью 125 тысяч тонн в год. Планируемые инвестиции - 11 млрд рублей.

Управляющая компания нового промышленного парка уже подписала семь соглашений с потенциальными резидентами. Кроме предприятия по глубокой переработке зерна, ими стали завод по производству кормов ООО «АПК», складской комплекс по хранению сельскохозяйственной продукции «Евразия» центр по хранению и обработке данных «Аквастрой ТЭК». Запуск инфраструктурных объектов запланирован на конец 2021 года. Новосибирская область, Сибирский федеральный округ

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Москва:

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪