В Новосибирской области первый резидент нового промышленного парка инвестирует 11 млрд рублей
Июн 20
В районе Бердска под Новосибирском создается новый промышленный парк. Объем инвестиций на объекты инфраструктуры составил 2,5 млрд рублей. Якорным резидентом парка станет завод по глубокой переработке зерна мощностью 125 тысяч тонн в год. Планируемые инвестиции - 11 млрд рублей.
Управляющая компания нового промышленного парка уже подписала семь соглашений с потенциальными резидентами. Кроме предприятия по глубокой переработке зерна, ими стали завод по производству кормов ООО «АПК», складской комплекс по хранению сельскохозяйственной продукции «Евразия» центр по хранению и обработке данных «Аквастрой ТЭК». Запуск инфраструктурных объектов запланирован на конец 2021 года.
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
20 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|20 Июн:
|20 Июн:
|20 Июн:
Центральный федеральный округ:
|20 Июн:
|20 Июн:
|20 Июн:
РОССИЯ:
|20 Июн:
|19 Июн:
|19 Июн: