В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината



В строительство первой очереди комбината «Толмачевский» под Новосибирском, которая была запущена в ноябре 2016 года, инвестировали 2,2 млрд рублей, в строительство второй очереди - 1,8 миллиарда рублей.

Вторая очередь теплиц площадью 8,5 га после выхода на проектную мощность в январе 2019 года позволит комбинату дополнительно производить 12 тыс. тонн огурцов, а ежегодный объем реализации продукции составит около 1 млрд рублей. На предприятии создается более 190 рабочих мест. Теперь общая площадь комбината «Толмачевский» превышает 17,2 га, объем производства овощной продукции составит 25 тысяч тонн в год

С 2010 года в регионе работает тепличный комплекс «Новосибирский» с объемом производства 12 тыс. тонн овощей. С вводом тепличного комбината «Толмачевский» Новосибирская область сможет уже не наполовину, а на сто процентов обеспечить потребности своих жителей в свежих овощах. По словам генерального директора УК «Столичные овощи» Бориса Горкунова, с запуском второй очереди тепличного огурцы в регионе могут подешеветь на 10 процентов.

Кроме двух крупнейших в Сибири тепличных комплексов по производству овощных культур, в Новосибирской области работают комплексы «Сады Гиганты» и «Емельяновский». А в Академгородке в этом году собрала первый урожай новосибирская компания iFarm Project, которая будет выпускать небольшие тепличные комплексы для размещения прямо в городской черте.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ