В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината
В строительство первой очереди комбината «Толмачевский» под Новосибирском, которая была запущена в ноябре 2016 года, инвестировали 2,2 млрд рублей, в строительство второй очереди - 1,8 миллиарда рублей.
С 2010 года в регионе работает тепличный комплекс «Новосибирский» с объемом производства 12 тыс. тонн овощей. С вводом тепличного комбината «Толмачевский» Новосибирская область сможет уже не наполовину, а на сто процентов обеспечить потребности своих жителей в свежих овощах. По словам генерального директора УК «Столичные овощи» Бориса Горкунова, с запуском второй очереди тепличного огурцы в регионе могут подешеветь на 10 процентов.
Кроме двух крупнейших в Сибири тепличных комплексов по производству овощных культур, в Новосибирской области работают комплексы «Сады Гиганты» и «Емельяновский». А в Академгородке в этом году собрала первый урожай новосибирская компания iFarm Project, которая будет выпускать небольшие тепличные комплексы для размещения прямо в городской черте.
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
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