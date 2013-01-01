В Новосибирской области зовут гостей в «Усадьбу чатского татарина»
В деревне Юрт-Ора Колыванского района открыли уникальный национальный культурно-исторический музейный комплекс, созданный по инициативе общественных объединений при поддержке правительства региона
С 1994 года деревня Юрт-Ора Колыванского района включена в списки памятников истории и культуры Новосибирской области, подлежащих государственной охране как объект историко-культурного наследия.
Как сообщили в министерстве региональной политики Новосибирской области, этнографический комплекс создан с целью возрождения, рационального использования, популяризации и развития историко-культурного наследия коренных жителей Сибири, а также развития культурно-познавательного туризма в Колыванском районе.
В музейный комплекс «Усадьба чатского татарина» входит изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи сибирских татар, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, традиционная национальная одежда, обувь, а также традиционный татарский двор.
Прямо в день открытия на площадке музейного комплекса состоялся межрайонный татарский праздник «Сабантуй».
Организаторами мероприятия стали министерство культуры Новосибирской области, муниципальные власти, а также общественные организации - ГБУ НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области», местное объединение Юрт-Ора «Сохранение наследия чатских татар».
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
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