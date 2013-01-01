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ИЗМИР

В Новосибирской области зовут гостей в «Усадьбу чатского татарина»

Июл 3
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирской области зовут гостей в «Усадьбу чатского татарина»

В деревне Юрт-Ора Колыванского района открыли уникальный национальный культурно-исторический музейный комплекс, созданный по инициативе общественных объединений при поддержке правительства региона
Деревня Юрт-Ора расположена на месте традиционного проживания сибирских татар. Ее нынешнее население состоит преимущественно из коренных татар-чатов, сформировавшихся как этнос в Новосибирском Приобье с XVI века. В процессе освоения Сибири поселение в русских документах стали именовать Чатским городком, а его жители веками играли важную роль в охране земель российского государства.

С 1994 года деревня Юрт-Ора Колыванского района включена в списки памятников истории и культуры Новосибирской области, подлежащих государственной охране как объект историко-культурного наследия.

Как сообщили в министерстве региональной политики Новосибирской области, этнографический комплекс создан с целью возрождения, рационального использования, популяризации и развития историко-культурного наследия коренных жителей Сибири, а также развития культурно-познавательного туризма в Колыванском районе.

В музейный комплекс «Усадьба чатского татарина» входит изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи сибирских татар, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, традиционная национальная одежда, обувь, а также традиционный татарский двор.

Прямо в день открытия на площадке музейного комплекса состоялся межрайонный татарский праздник «Сабантуй».

Организаторами мероприятия стали министерство культуры Новосибирской области, муниципальные власти, а также общественные организации - ГБУ НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области», местное объединение Юрт-Ора «Сохранение наследия чатских татар».

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
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