В Новосибирске впервые в России запустили производство нитригалиевых пластин для микроэлектроники



Новосибирский завод «Экран-оптические системы» (входит в «РАТМ-холдинг»), производящий электронно-оптические преобразователи для приборов ночного видения, впервые в России запустил промышленное производство нитригалиевых пластин, применяемых при изготовлении мобильных телефонов и телекоммуникационных систем.

В рамках модернизации производства совместно с Институтом физики полупроводников (ИФП) им А. В. Ржанова Сибирского отделения (СО) РАН завод реализовал проект по созданию полупроводниковых гетероструктур на основе нитрида галлия для пассивных и активных устройств электронно-компонентной плазмы.

Эти материалы широко применяются для создания элементов электроники. Такие структуры в будущем станут составными компонентами мощных транзисторов, используемых для создания устройств связи.

Выпускаемая на заводе продукция на основе пластин арсенида галлия и нитрида галлия активно используется в приборах квантовой электроники, в СВЧ-технике, в телефонах, в системах связи и светотехнике.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ