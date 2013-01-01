В Новосибирске ученые создали комплекс, вдвое ускоряющий восстановление после инсульта и травм



Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ) разработали электронно-механический комплекс, который позволяет сократить с полугода до нескольких месяцев время реабилитации парализованных пациентов после инсультов и травм. Стоимость отечественной разработки в два раза ниже импортных аналогов.

Конструкция реабилитационного комплекса представляет собой мехатронное устройство массой около 200 кг — систему электроприводов, актюаторов, узлов крепления и разгрузки. Механизмы комплекса частично разгружают пациента и ассистируют ему в тренировке навыка ходьбы.

Все компоненты платформ для укрепления ступней, голеней, позвоночника являются подвижными и управляются компьютерными программами. Кроме того, устройство содержит вертикальную площадку, напоминающую спинку кресла, на которой в специальной обвязке размещен пациент и которая частично компенсирует его вес.

Суть разработки заключается в том, что под управлением компьютерной программы специальные платформы совершают соответствующие ходьбе движения, которые передаются пациенту. При интенсивной тренировке активизация двигательных нервов способствует функциональной перестройке головного мозга, возникновению новых структур, замещающих пораженные инсультом участки.

«Это явление, так называемая нейропластичность, играет решающую роль в восстановлении навыка ходьбы. Процесс реабилитации значительно ускоряется», — пояснил доцент кафедры теоретической и прикладной информатики НГТУ НЭТИ Алексей Цыгулин.

Испытания комплекса проводились на базе Бердского реабилитационного центра и клиники «Движение». Согласно полученным результатам, тренировки на установке НГТУ НЭТИ позволяют практически вдвое сократить период реабилитации восстановить двигательные функции после инсультов и различного рода травм.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ