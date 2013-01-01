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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Новосибирске ученые создали инновационные медицинские маски с антибактериальной активностью

Фев 12
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирске ученые создали инновационные медицинские маски с антибактериальной активностью

В Новосибирске ученые из Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН разработали материал для медицинских масок с повышенной антибактериальной активностью. В составе материала — пропитка из мельтблауна и наносеребра, который заменил обычную водоотталкивающую смесь на внутренней поверхности маски.
Согласно результатам исследований, живые микроорганизмы не проходят через маски с таким составом. Испытания продемонстрировали, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность даже увеличивается.

Если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то новая маска может действовать в течение 10 часов в условиях патогенной среды. Кроме того, маска способна самоочищаться, ее можно снять на ночь и воспользоваться на следующий день.

Материал был проверен на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий — стафилококке и E.coli. Ученые предполагают, что любые вирусы, вызывающие инфекции дыхательных путей, должны подвергаться подобному воздействию.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
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