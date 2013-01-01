В Новосибирске разработали протез клапана легочной артерии, не имеющий аналогов в России



В Новосибирске сотрудники Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина совместно с компанией «Ангиолайн» разработали первый отечественный протез клапана легочной артерии для транскатетерной имплантации, не имеющий аналогов в России.

Малоинвазивная методика позволяет выполнять замену пораженного клапана легочной артерии без открытого хирургического вмешательства и подключения системы искусственного кровообращения. Протез доставляют к пораженному участку легочной артерии посредством катетера через бедренную вену. Благодаря этому методу протезирования исключены осложнения, связанные с использованием искусственного кровообращения. Кроме того, данный подход значительно сокращает срок пребывания в стационаре: через два-три дня после операции пациент может вернуться к повседневной жизни.

Конструкция клапана представляет собой самораскрывающийся каркас, выполненный из нитинола - сплава, обладающего памятью формы. Створчатый аппарат, фиксированный к каркасу, создан из биологического материала, прошедшего антикальциевую обработку. Система доставки клапана в несколько раз тоньше, чем у зарубежных аналогов, что дает возможность имплантировать протез клапана детям весом менее 30 кг.

Основными преимуществами новосибирской разработки перед существующими на рынке устройствами являются прочность и возможность репозиционирования, что имеет важное значение для данной анатомической зоны. Разработчики предполагают, что в дальнейшем такие протезы будут изготавливать индивидуально для каждого пациента с учетом всех анатомических характеристик, что повысит эффективность лечения. При этом стоимость протеза клапана легочной артерии в несколько раз ниже импортных аналогов.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ