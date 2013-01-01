В Новосибирске полностью завершили реконструкцию Новосибирского судоходного шлюза на реке Обь
Янв 30
В Новосибирске принят специальной комиссией после второго этапа реконструкции Новосибирский судоходный шлюз, который входит в структуру гидроузла Новосибирской ГЭС и позволяет судам обходить плотину в пойменной части правого берега реки Обь. Единственное за Уралом судопропускное гидротехническое сооружение шлюзового типа было построено более 60 лет назад. Его модернизация в общей сложности обошлась почти в 1,5 млрд рублей.
В рамках второго, завершающего, этапа реконструкции стоимостью более 580 млн рублей выполнена замена крепленой части нижнего подходного канала Новосибирского шлюза длиной по правому берегу более 1,8 км, по левому — 1,5 км.
Установленное железобетонное крепление по высоте состоит из пяти рядов плит. Нижний ряд выполнен с применением бетононаполняемых текстильных матов, четыре остальных ряда — монолитные.
Ремонт нижнеподходного канала также включал дноуглубительные работы, что позволит крупным судам шлюзоваться даже в период низкой воды. Строительно-монтажные работы завершены с опережением графика почти на год.
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
30 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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