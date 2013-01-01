В Новосибирске открылся региональный «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного»



Крупнейший в России комплекс для занятий гимнастов площадью 7,5 тысяч квадратных метра построен за два года в рамках госпрограмм по развитию физкультуры и спорта.

С инициативой создания специализированного спортивного комплекса выступили Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области и Фонд олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. В его строительство инвестировано свыше 659 млн рублей.

Объект был включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» по направлению «Создание в субъектах РФ региональных центров для подготовки сборных команд и спортивного резерва», а также в государственную программу Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015−2021 годы».

Кроме главного зала размером 96×42 метра, в комплексе имеются тренажёрный и хореографический залы, четыре раздевалки, медицинский и методический кабинеты, восстановительный центр, конференц-зал на 40 мест. Большой зал разделён на одну соревновательную и две тренировочные зоны для мужчин и женщин. Трибуны комплекса рассчитаны на 405 зрителей, предусмотрена возможность возведения временных мест для болельщиков.

Занятия в центре, в котором сегодня завершается установка спортивно-технологического оборудования, начнутся уже в январе 2019 года. На его базе создана спортивная школа. В новом году здесь будет заниматься около трёхсот юных гимнастов, а в 2020 году – около пятисот.

Новосибирские власти рассчитывают, что новый центр станет базой для подготовки российской сборной по спортивной гимнастике к Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ