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Русский космос

В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей

Мар 25
Москва Центральный федеральный округ
В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей

В Краснодарском крае девелопер «Ромекс-Кубань» реализует проект строительства логистического комплекса площадью 100 тыс. кв. метров в восточной части Новороссийска общей стоимостью 6 млрд рублей. На данный момент завершается работа над первой очередью экспортно-импортного хаба площадью 18 тыс. кв. метров, а также началось проектирование второй очереди складских площадей класса «А» площадью около 30 тыс. кв. метров.
Логистический комплекс разместится на площади 26,8 гектаров, грузооборот составит около 9 млн тонн в год.

Реализация проекта позволит ликвидировать дефицит качественных складских помещений в Новороссийске. Новый комплекс будет предназначен для хранения, пересортировки и дальнейшей доставки по территории России различных грузов.

Разные по температурным характеристикам складские площади позволят принимать как плодоовощную продукцию и продукты питания, так и товары народного потребления: одежду, обувь, бытовую технику, строительные материалы, комплектующие для автомобилей, посуду, мебель, бытовую технику и другие товары.

Первую очередь комплекса, которая возводится по заказу X5Retail Group, планируют ввести в эксплуатацию летом этого года, в этот же период начнут строительство второй очереди. К 2022 году планируется сдать в эксплуатацию третью очередь объекта общей площадью около 50 тыс. кв. метров.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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