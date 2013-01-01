В Новороссийске передали ВМФ России построенные в Астрахани и Зеленодольске суда



После успешного завершения ходовых и государственных испытаний Черноморскому флоту переданы патрульный корабль «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев».

Головной патрульный корабль проекта 22160 построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в Татарстане, осенью 2017 года по внутренним водным путям совершил переход из Зеленодольска в Керчь, а в марте этого года прибыл в Новороссийск.

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург). «Василий Быков» водоизмещением около 1500 тонн, длиной 91 м и шириной 14.2 м и максимальной скоростью хода: 27 узлов вооружен одной 76-мм артустановкой АК-176МА, двумя 14.5-мм пулемётными установками МТПУ, двумя противодиверсионными гранатомётам ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.

Спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев» проекта 2287, построенное Астраханским судоремонтным заводом (филиалом АО «Центр судоремонта «Звёздочка»), передано аварийно-спасательным силам Черноморского флота.

Проект судна водоизмещением 1200 тонн, длиной 57 м, шириной 14 м и максимальной скоростью хода 14 узлов разработан ОАО «КБ «Вымпел». «Капитан Гурьев» предназначен для буксировки терпящих бедствие кораблей, тушения пожаров на, судах, плавучих и береговых объектах, откачки воды и выдачи электропитания на аварийное судно, эвакуации людей и оказания медицинской помощи пострадавшим, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м, ведения поисковых и обследовательских работ, а также сбора нефтепродуктов.

Краснодарский край, Южный федеральный округ