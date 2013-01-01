В Новой Москве построили школу-пансион «Летово» за 80 миллионов долларов
Сен 3
Общие инвестиции в проект составили 200 миллионов долларов с учетом стипендиального фонда, созданного меценатом школы - владельцем «Русагро» Вадимом Мошковичем.
В открытой первого сентября школе-пансионе для способных и мотивированных детей пока что учатся две сотни школьников 7-9 классов, но вскоре количество учащихся планируют существенно увеличить.
В «Летово» собрали учителей из лучших российских школ, среди преподавателей немало составителей методических пособий и заданий для российских олимпиад и ЕГЭ.
Школа расположена рядом с сосновым лесом и рекой, на территории построены дома для педагогов и их семей, а также кампус для учеников, где дети могут заниматься в классах, спортивных залах, лабораториях, творческих мастерских, актовом зале, библиотеке и олимпийском бассейне.
Москва, Центральный федеральный округ
3 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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