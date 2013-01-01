В Новой Москве открыли движение по дублеру МКАДа



Завершено строительство четырёхполосной автотрассы между Калужским и Киевским шоссе, часть которой проходит параллельно кольцевой автодороге и будет способствовать ее разгрузке

Строительство велось с ноября 2015 года, за 2,5 года было построено 27 километров дорог, включая девять путепроводов (6,8 км), два тоннеля (900 м) и улично-дорожную сеть протяженностью 19,5 км. В ближайшем будущем также будут построены дороги, связывающие трассу с городом Московский и транспортно-пересадочным узлом "Саларьево".

Это первый в столице опыт строительства совмещенной автотрассы и линии метро. На церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что автодорога фактически стала дублером МКАД и была интегрирована со строящимся участком Сокольнической линии метро "Саларьево" - "Коммунарка", которую планируется запустить в 2019 году.

По данным мэрии Москвы, ввод трассы от Киевского до Калужского шоссе вместе с новым участком Сокольнической линии позволит создать новую транспортную связь между двумя крупными вылетными магистралями, улучшить транспортную доступность района Солнцево, города Московский, Коммунарки и близлежащих поселений Новой Москвы, а также значительно снизить нагрузку на юго-западный участок МКАД.

Москва, Центральный федеральный округ