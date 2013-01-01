В Новгородской области реализовали проект «Карбамид-600»



В Великом Новгороде введен в эксплуатацию новый агрегат по производству карбамида мощностью 600 тонн в сутки, в создание которого группа «Акрон» - один из ведущих мировых и российских производителей минеральных удобрений – инвестировала около 2 млрд рублей.

Карбамид — высококонцентрированное азотное удобрение и сырье для производства карбамидо-аммиачной смеси. Карбамид содержит наибольшее количество азота и является самым популярным удобрением в мире, которое применяется при выращивании различных сельскохозяйственных культур на всех типах почв.

Новую установку, построенную по технологии URECON®2006, спроектировал «Новгородский ГИАП» - дочерний проектный институт ПАО «Акрон». В рамках проекта «Карбамид-600», реализованного всего за один год, введена в эксплуатацию новая установка глубокой очистки стоков, которая будет обслуживать еще четыре агрегата на производственной площадке в Новгороде.

Наряду со строительством нового производства проведена модернизация оборудования на всех ранее построенных установках. Все это позволило увеличить объем производства карбамида до 3800 тонн в сутки.

По словам председателя Совета директоров ПАО «Акрон» Александра Попова, реализация проекта «Карбамид-600» является важным этапом принятой в прошлом году инвестиционной программы группы «Акрон» до 2025 года стратегии, предусматривающей наращивание мощностей и объемов производства за счет проектов с короткими сроками реализации и высокой экономической эффективностью.

Пуск самого мощного в Европе агрегата «Аммиак-4» на промышленной площадке «Акрона» в Новгороде в 2016 году позволил получить дополнительные объемы сырья для производства карбамида и выпуска жидкого удобрения КАС, карбамидоформальдегидных смолы, приготовления растворов AdBlue®.

В 2017 году «Акрон» выпустил более 950 тыс. тонн карбамида.

После модернизации и введения новых мощностей годовая мощность завода увеличилась до 1,3 млн тонн.

Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ