В Новгородской области разработали новую технологическую платформу для производства фарфора



Проект Риммы Синицкой - технологическая карта создания трёхуровневой модельно-формовочной оснастки как основы для производства высокохудожественных изделий из фарфора - стал победителем программы «Старт» Фонда содействия инновациям

Очередной конкурс программы «Старт» Фонда содействия инновациям проходил с июня по сентябрь 2018 года и собрал 1252 заявки из разных регионов России. Из них для получения грантов в размере до двух миллионов рублей были отобраны 204 лучших проекта, среди которых и проект новгородки Риммы Синицкой.

До сих пор российские фарфоровые предприятия слабо представлены на международном рынке, поскольку традиционная технология подготовки художественного изделия к производству занимает много времени и почти на сто процентов включает ручной труд.

По данным министерства промышленности и торговли Новгородской области, разработанный Риммой Синицкой проект «цифрового сжатия» трёх производственных операций модельно-формовочного этапа в одну программную операцию позволит не только сократить производственные затраты на 30-40 процентов, но и эффективно рассчитать себестоимость производства художественных изделий.

Программа «Старт» Фонда содействия инновациям нацелена на финансовую и организационную поддержку малых инновационных предприятий, которые разрабатывают и осваивают производство нового товара, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Сотрудничество с победителями ведется в течение трех лет. Первая очередь приема заявок для участия в программе «Старт» в 2019 году завершится 11 февраля.

Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ