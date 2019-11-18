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В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей

Мар 6
Москва Центральный федеральный округ
В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей

В Великом Новгороде группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, запустила на своей новгородской площадке новый, третий по счету агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тысяч тонн в год. Суммарная мощность производства выросла до 1,9 млн тонн в год. Общий объем инвестиций в строительство установок составил более 3 млрд рублей.
Новые агрегаты являются высокотехнологичными и современными производствами азотной кислоты как сырья для получения минеральных удобрений.

Использование высокоэффективной газотурбинной установки ГТУ-8 позволит сэкономить более 4,3 млн кубометров природного газа в год. Кроме того, замена дорогостоящих катализаторных сеток будет производиться в два раза реже — только 1 раз в год.

С пуском новых агрегатов предприятие выйдет на лучшие показатели по расходу аммиака среди данных производств в странах СНГ.

Ожидается, что новые агрегаты позволят увеличить выпуск основных продуктов и значительно расширить линейку выпускаемой продукции.

Новгородская область, Центральный федеральный округ



 
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