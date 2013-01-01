В Новгородской области открылось новое предприятие по уникальному производству базальтового волокна



В Великом Новгороде заработало новое предприятие ООО «Магмагнит», выпускающее непрерывное базальтовое волокно – уникальный продукт по уникальной технологии. Объём финансирования проекта составил 150 млн рублей. Сейчас на производстве занято 50 человек. В перспективе число рабочих мест возрастет до 130.

На предприятии оборудованы участки базальтоплавильных печей, загрузки базальта, приготовления замасливателя, выработки непрерывного базальтового волокна, операторская, а также участки наматывающих аппаратов, сушки, рубки, упаковки готовой продукции и лаборатория.

Завод уже приступил к выпуску непрерывных базальтовых волокон. Их применяют в композитных материалах, базальтопластиковой арматуре, строительстве, в том числе дорожном. Пока объём производства составляет 100 тонн в месяц, но его могут увеличить до 150 тонн в месяц.

Производство волокна из камня вулканического происхождения, фактически открывшееся впервые в мире, может конкурировать на мировом рынке.

Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ