В Новгородской области открылось новое предприятие по уникальному производству базальтового волокна
Янв 20
В Великом Новгороде заработало новое предприятие ООО «Магмагнит», выпускающее непрерывное базальтовое волокно – уникальный продукт по уникальной технологии. Объём финансирования проекта составил 150 млн рублей. Сейчас на производстве занято 50 человек. В перспективе число рабочих мест возрастет до 130.
На предприятии оборудованы участки базальтоплавильных печей, загрузки базальта, приготовления замасливателя, выработки непрерывного базальтового волокна, операторская, а также участки наматывающих аппаратов, сушки, рубки, упаковки готовой продукции и лаборатория.
Завод уже приступил к выпуску непрерывных базальтовых волокон. Их применяют в композитных материалах, базальтопластиковой арматуре, строительстве, в том числе дорожном. Пока объём производства составляет 100 тонн в месяц, но его могут увеличить до 150 тонн в месяц.
Производство волокна из камня вулканического происхождения, фактически открывшееся впервые в мире, может конкурировать на мировом рынке.
Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ
20 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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