В Новгородской области открыли крупный логистический распределительный центр



В деревне Чечулино Новгородской области 18 июля состоялось открытие распределительного центра одной из крупнейших розничных компаний России X5 Retail Group («Х5»). Инвестиции в создание центра составили около 1 млрд рублей. Открытие комплекса обеспечит появление в Новгородском районе 200 новых рабочих мест.

Логистический центр площадью почти 20 тыс. кв. метров разделен на четыре зоны хранения с необходимым температурным режимом в каждом. Центр отличается высокой автоматизацией. Технология обработки товаров включает в себя использование радиотерминалов, голосовой связи.

Грузооборот предприятия рассчитан на 40 тысяч тонн продукции в год. При выходе на полную мощность распределительный комплекс будет обрабатывать продукцию более чем 400 поставщиков, что поможет увеличить долю производителей Новгородской области в региональных торговых сетях.

По размерам этот логистический узел – самый крупный в регионе. Он будет обеспечивать поставку продукции в магазины Новгородской, Тверской и Псковской областей. Предполагается, что удобное месторасположение центра поможет новгородским поставщикам в короткие сроки обеспечивать жителей области свежими товарами местных производителей.

* X5 Retail Group («Х5») — одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток», гипермаркетами «Карусель» и др.

Новгородская область, Центральный федеральный округ