В Новгородской области изучают настроения в деловой среде

В регионе до конца февраля будет проводиться опрос об условиях ведения бизнеса

В декабре Всероссийский центр изучения общественного мнения начал интересоваться у предпринимателей страны, в том числе и из Новгородской области довольны ли они условиями ведения бизнеса. Процедура проходит в рамках составления Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ и продлится до конца февраля. Опрос организует Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями: «Опора России», ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия». Итоги исследования традиционно презентуются на Петербургском международном экономическом форуме.

Рейтинг составляется на основе 44 показателей. Оценивается качество предоставления государственных услуг, работа институтов поддержки, доступность инфраструктуры для ведения бизнеса, уровень развития малого и среднего предпринимательства.

- Значительная часть рейтинга формируется из опросов региональных предпринимателей. Они оценивают предоставленную им за последний год услугу. Например, процедуру регистрации предприятия, подключения к электросетям, получения разрешения на строительство, выдачи лицензии. Бизнес говорит о сроках получения услуги, количестве внутренних операций и в целом дает оценку работе того органа власти, который предоставил ту или иную услугу, - поясняет руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Новгородской области Игнат Потапов.

Также рейтинг формируют статистические данные и оценки региональных экспертов, в роли которых активные предприниматели, члены деловых сообществ.

Напомним, в прошлом году Национальный рейтинг возглавила Тюменская область. В ТОП-3 попали Москва и Татарстан. Новгородская область заняла 29 место. За год наш регион поднялся на 24 позиции с 53 места. В Агентстве подчеркнули, что Новгородская область входит в десятку регионов, совершивших наибольший рывок в Национальном рейтинге.

- Сегодня Национальный рейтинг действительно стал, с одной стороны, механизмом оценки объективных показателей развития институтов, связанных с обеспечением удобства ведения предпринимательской деятельности в конкретном регионе, с другой – инструментом измерения настроений бизнес-сообщества. Именно поэтому для серьезных инвесторов место субъекта Российской Федерации в рейтинге – один из показателей, стоит ли начинать бизнес на этой территории, индикатор отношения власти к деловому климату. 2018 год стал годом интереса инвесторов к Новгородской области. Сегодня мы имеем предложения нескольких серьезных предприятий о размещении производства в нашей области, как мы считаем – не без усилий в рамках Национального рейтинга, - отметил заместитель Председателя Правительства Новгородской области Евгений Богданов.

На позиции в рейтинге влияет и степень внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Это стандарты, реализация которых позволяет улучшить деловой климат. Они разработаны экспертами по поручению Президента.

Сейчас в регионах внедряется 12 целевых моделей. Они созвучны показателям Национального рейтинга и касаются, например, регистрации права собственности на земельные участки, получения разрешений на строительство, присоединения к инженерным сетям, работы инвестпортала. Полный список можно найти на сайте Правительства РФ. В Новгородской области обеспечено стопроцентное выполнение трех целевых моделей. Они связаны с подключением к сетям газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также модели, связанные с наличием и качеством регионального законодательства по поддержке инвестиционной деятельности.

На поддержку предпринимателей ориентирована и создаваемая в регионе инфраструктура. Например, новый бизнес-инкубатор появился в Новгородской области в декабре 2018 года. Также в прошлом году на площадке завода ГАРО был создан первый технопарк.

- Статус резидента технопарка, бизнес-инкубатора позволяет компаниям получать региональные налоговые льготы: освобождение от уплаты налога на имущество и пониженная ставка налога на прибыль, - комментирует министр инвестиционной политики Новгородской области Владимир Куимов. - Кроме того, предоставляемые предпринимателям в аренду площади имеют всю необходимую инфраструктуру: подключение к энергоресурсам, оборудованные производственные и офисные помещения.

Как признаются сами предприниматели, такая инфраструктура открывает больше возможностей для развития бизнеса.

- Для нас, как для резидента технопарка «Гаро», есть положительные моменты для осуществления нашей деятельности на территории этой структуры, - говорит генеральный директор ООО «Цинус завода ГАРО» Александр Кпунин. -Во-первых, наше производство находится в центре города. С точки зрения логистики - это очень удобно. Также мы имеем всю необходимую инфраструктуру, и, в-третьих, у нашего производства теперь есть определенные послабления в ставке налога на прибыль.

О факторах развития делового климата постоянно говорят и сами предприниматели. Самым главным барьером они называют плановые и внеплановые проверки и настаивают на необходимости реформирования контрольно-надзорной деятельности. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, сегодня к бизнесу предъявляется около двух миллионов требований от 197 контролирующих органов.

Вместе с тем в Новгородской области внедрен риск-ориентированный подход при проведении проверок. Благодаря принятым мерам количество ревизий снизилось примерно на 30%.

Важную роль в работе с бизнесом играют созданные в регионе институты поддержки. Агентство развития Новгородской области занимается поиском и привлечением инвесторов. На сегодня на сопровождении Агентства 32 проекта с объемом инвестиций более 34 млрд и почти 2500 рабочими местами.

- Строительство завода по производству высокопрочного стекла в Чудовском районе - один из крупнейших проектов нашей компании, в реализации которого Агентство поддерживает нас с мая 2018 года, - говорит директор ООО «Межрегионинвест» Андрей Затонов. - Это сотрудничество значительно упрощает ведение бизнеса. Сотрудники Агентства помогли подобрать нам площадку под строительство, они ведут переговоры с органами исполнительной власти, запрашивают необходимую информацию у ресурсоснабжающих организаций, консультируют по возможным мерам поддержки и налоговым льготам.

Важным звеном в работе с инвесторами является инвестиционный портал Новгородской области http://novgorodinvest.ru/. На нем представлен портрет региона, здесь же можно оставить вопрос для губернатора. Вскоре основные тексты сайта будут представлены на английском, немецком и китайском языках.