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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Новгороде расширили единственное в РФ и СНГ предприятие полного цикла производства компенсаторов

Фев 19
Москва Центральный федеральный округ
В Новгороде расширили единственное в РФ и СНГ предприятие полного цикла производства компенсаторов

В п. Панковка Новгородской области инновационная компания «Келаст» завершила реализацию инвестпроекта по развитию производственной площадки по производству тканевых компенсаторов, безасбестовых уплотнительных и теплоизоляционных материалов. Это единственная компания в России и странах СНГ, имеющая полный цикл производства компенсаторов всех типов, а также работающая по импортозамещению в данном сегменте рынка.
В рамках проекта закуплено новое оборудование, реконструированы и расширены производственные площади, построено современное офисное здания.

На площадке расположены цех по производству быстросъемной изоляции, столярный участок, где производят деревянную оснастку для тканевых компенсаторов и тару для транспортировки готовой продукции, зоны упаковки и хранения готовой продукции, а также цех сборки тканевых компенсаторов.

Предприятие проводит комплексный инжиниринг, проектирование и производство оборудования для энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Новгородская область Центральный федеральный округ



 
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