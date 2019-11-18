В Новгороде расширили единственное в РФ и СНГ предприятие полного цикла производства компенсаторов



В п. Панковка Новгородской области инновационная компания «Келаст» завершила реализацию инвестпроекта по развитию производственной площадки по производству тканевых компенсаторов, безасбестовых уплотнительных и теплоизоляционных материалов. Это единственная компания в России и странах СНГ, имеющая полный цикл производства компенсаторов всех типов, а также работающая по импортозамещению в данном сегменте рынка.

В рамках проекта закуплено новое оборудование, реконструированы и расширены производственные площади, построено современное офисное здания.

На площадке расположены цех по производству быстросъемной изоляции, столярный участок, где производят деревянную оснастку для тканевых компенсаторов и тару для транспортировки готовой продукции, зоны упаковки и хранения готовой продукции, а также цех сборки тканевых компенсаторов.

Предприятие проводит комплексный инжиниринг, проектирование и производство оборудования для энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Новгородская область Центральный федеральный округ