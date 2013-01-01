В Нижнем Новгороде запускают серийное производство бактерицидных рециркуляторов и аппаратов ИВЛ



В Нижнем Новгороде ПАО «Завод имени Г.И. Петровского» начал серийное производство бактерицидных рециркуляторов воздуха, крайне востребованных в условиях распространения коронавирусной инфекции. Практически готов к запуску серийного производства и наркозно-дыхательный аппарат с функцией искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Производственные мощности позволяют выпускать до 3 тысяч рециркуляторов в месяц. Они необходимы для обеззараживания воздуха в организациях, которые продолжают работу, а также в общественных местах. Дополнительные комплектующие планируется поставлять из Мордовии.

Завод также готовится ускорить запуск серийного производства наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ, на которые уже получено регистрационное удостоверение. В ближайшее время после завершения медицинской экспертизы предприятие приступит к их серийному производству.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ