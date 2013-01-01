В Нижнем Новгороде стартовали продажи разработанного «Яндексом» бортового компьютера для автомобилей



Компания представила коммерческую версию своей разработки, которая может заменить штатную мультимедиа систему в легковых автомобилях.

Прямой функционал бортового компьютера от «Яндекса» включает в себя управление музыкой, навигатором, а также просмотром прогноза погоды. Все заявленные функции могут управляться также при помощи голосовых команд, которые воспринимает «Алиса» - собственный голосовой помощник «Яндекса».

На данном этапе оборудование полностью совместимо с такими моделями, автомобилей как Renault Kaptur и Duster, Volkswagen Polo, а также Lada X-Ray. В ближайшее время появится оборудование, которое может корректно работать с моделями Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Skoda Rapid, Kia Rio, а также Lada Vesta.

Первые экземпляры автомобильного бортового компьютера уже доступны в Нижнем Новгороде и вскоре появятся в других регионах России.

Нижний Новгород, Приволжский федеральный округ