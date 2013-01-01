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В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

Янв 31
Москва Центральный федеральный округ
В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

В Нижнем Новгороде на верфи «Красное Сормово» прошла церемония спуска на воду многоцелевого сухогрузного судна «Пола Мария» проекта RSD59. После спуска судно длиной более 140 метров будет достраиваться на воде, пройдет швартовные испытания, а после открытия навигации на Волге выйдет на ходовые испытания.
Нижегородский судостроительный завод уже построил 12 многоцелевых сухогрузных судов данного проекта, еще восемь находятся на разной стадии постройки. Кроме того, подписано соглашение на строительство еще на 20 сухогрузов.

Заказчиком выступает ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», получатель — судоходная компания «Пола Райз». Проект был разработан «Морским инженерным бюро».

Самоходное сухогрузное однопалубное судно морского и смешанного («река/море») плавания «Волго-Дон макс» класса предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, угля и других грузов.

Наибольшая длина сухогруза с двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками составляет 141 метр, ширина — почти 17 метров, высота борта — 6 метров. Вместимость грузовых трюмов 11,4 тыс. куб. метров. При осадке 3,6 метра в реке дедвейт судна составляет 5320 тонн, наибольший дедвейт в море при осадке 4,7 метра — 8144 тонны.

Эксплуатационная скорость судна составляет 10,5 узлов. В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью 1200 кВт каждый, работающих на тяжелом топливе, запасы которого размещаются в диптанках в районе носовой переборки МО, отделенных от забортной воды двойными дном и бортами.

Автономность плавания в море составляет 20 суток. Экипаж — 11 человек, мест — 14. Предусмотрена санитарная каюта и каюта для лоцмана. Расчетный срок службы корпуса судна — 24 года.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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