В Нижнем Новгороде состоялся технический спуск первого построенного в РФ речного лайнера класса люкс
Апр 27
В Нижнем Новгороде судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» – ОСК) осуществил технический спуск на воду четырехпалубного круизного теплохода «Мустай Карим» проекта PV300. Лайнер фактически станет первым построенным в России за 60 лет пассажирским судном класса "люкс" (соответствует уровню пятизвездочного отеля). Первые круизы запланированы на лето 2020 года.
Ранее судно прошло этап ходовых испытаний. В течение зимнего периода завершались отделочные работы, а также монтаж и установка бытовых систем, обеспечивающих функционирование пассажирской зоны.
Комфортабельный лайнер предназначен для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва – Астрахань, Москва – Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва – Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
27 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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