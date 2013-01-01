В Нижнем Новгороде открылось производство промышленных горелок, не имеющих аналогов в России



В Нижнем Новгороде компания «Кальдера» (входит в ГК «Атриум») запустила новый цех по производству газовых и комбинированных горелок, которые используются в промышленных водонагревателях, котлах, бойлерах, теплогенераторах и т.д. В настоящее время у данной продукции нет отечественных аналогов. Общий бюджет проекта составил 40 млн рублей.

Мощность нового цеха составляет 240 изделий в год. Выпускаемые горелки предназначены для сжигания одного или нескольких видов топлива (газ, уголь, мазут), в процессе чего происходит нагревание теплоносителя: воды или другой жидкости.

Они применимы в коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике, в машиностроении, металлургии, нефтехимии и других отраслях промышленности.

Основными заказчиками горелок являются «Уральский котельный завод», «Челябкоммунэнерго», «УфаДорМаш» и другие предприятия. Предполагается, что около 15% произведенной в новом цехе продукции пойдет на экспорт в Молдову, Узбекистан и Киргизию.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ