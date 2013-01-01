В Нижнем Новгороде освоили выпуск грузовиков «Урал Next» с 7-местной кабиной и краном-манипулятором



В Нижнем Новгороде автомобильный завод «Чайка-Сервис» выпустил партию новых грузовых автомобилей собственной разработки с увеличенной семиместной кабиной «Тайга» на шасси автомобиля «Урал Next», на который установлена крано-манипуляторная установка (КМУ) «Чайка-Fassi» грузоподъёмностью 2100 кг на минимальном вылете стрелы крана 1,8 м.

Общая грузоподъемность манипулятора — 995 кг. На максимальном вылете стрелы 6,3 м она составляет 595 кг. На заводе также освоен выпуск моделей с КМУ «Чайка-Fassi» на шасси автомобилей ISUZU, Hyudi, Mitsubishi FUSO и др.

Кабина нового грузовика имеет большой внутренний объем (2,1 х 2,2 х 1,9 м) и предлагает комфортные условия для перевозки рабочих бригад. Отсек второго ряда сидений и штатная трехместная цельнометаллическая кабина выполнены единым блоком. Сиденья второго ряда оснащены механизмом подъема подушек. На боковых окнах предусмотрены сдвижные форточки. В отсеке возможна установка дополнительного отопительного прибора.

Широкие дверные проемы и травмобезопасные выдвижные подножки с пневматическим приводом позволяют осуществлять комфортную посадку и высадку из салона.

Шасси «Урал Next» с двурядной семиместной кабиной «Тайга» может использоваться под монтаж спецфургонов-автомастерских, а также различных автогидроподъемников. В зависимости от модификации автомобиль оснащается турбодизелем мощностью 240, 285 или 312 лошадиных сил. Ресурс силового агрегата составляет не менее 800 тыс. км.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ