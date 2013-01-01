В Нижегородской области завершили реконструкцию участков нефтепровода Сургут - Полоцк



В Нижегородской области АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реконструкцию участков магистрального нефтепровода Сургут - Полоцк с целью повышения надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефти.

Работы, в которых было задействовано около 80 специалистов и более 70 единиц техники, проводились с апреля 2019 года. В рамках реконструкции заменено более 9 тыс. метров линейной части магистрального трубопровода, а также все узлы запорной арматуры и системы защиты от коррозии.

Кроме того, выполнено 14 пересечений с инженерными коммуникациями, в том числе, с действующими нефтепроводами и газопроводами, автомобильными дорогами и кабелями связи.

После завершения строительно-монтажных работ проведены гидравлические испытания и внутритрубная диагностика. Подключение реконструированных участков к действующему МН Сургут- Полоцк произведено в период плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ