В Нижегородской области завершили реконструкцию участков нефтепровода Сургут - Полоцк
Фев 12
В Нижегородской области АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реконструкцию участков магистрального нефтепровода Сургут - Полоцк с целью повышения надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефти.
Работы, в которых было задействовано около 80 специалистов и более 70 единиц техники, проводились с апреля 2019 года. В рамках реконструкции заменено более 9 тыс. метров линейной части магистрального трубопровода, а также все узлы запорной арматуры и системы защиты от коррозии.
Кроме того, выполнено 14 пересечений с инженерными коммуникациями, в том числе, с действующими нефтепроводами и газопроводами, автомобильными дорогами и кабелями связи.
После завершения строительно-монтажных работ проведены гидравлические испытания и внутритрубная диагностика. Подключение реконструированных участков к действующему МН Сургут- Полоцк произведено в период плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
12 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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