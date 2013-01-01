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В Нижегородской области заложено многоцелевое сухогрузное судно с максимальными для ВДСК габаритами

Янв 29
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области заложено многоцелевое сухогрузное судно с максимальными для ВДСК габаритами

В г. Навашино Нижегородской области на Окской судоверфи заложено первое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 для судоходной компании «Астрол». Суда этого проекта относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала (ВДСК) габариты.
Всего Окская судоверфь строит 15 судов данной серии (пять — для петербургской судоходной компании «Петротранс» и 10 — для московской компании «Астрол»). Их длина превышает 140 метров, ширина — около 17 метров. Вместимость грузовых трюмов — 11,3 тыс. куб. метров.

Сухогрузы-гиганты могут использоваться для транспортировки крупногабаритных, генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и прочих грузов в ВДСК, Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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