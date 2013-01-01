В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн



В Навашино Нижегородской области на «Окской судоверфи» спущена на воду головная мелкосидящая трюмная баржа грузоподъемностью 6 тыс. тонн «Белмакс 9» проекта RDB20 класса «О». При проектировании корпуса судна применялись уникальные расчетные методы, что позволило обеспечить грузоподъёмность 6000 тонн при осадке 2,85 метра и порожней массе 1136 тонн. Это является безусловным рекордом для судов внутреннего плавания.

Серия из двух сухогрузных судов проекта RDB20 с эксплуатационными осадками от 1,2 до 2,85 метра строится Окской судоверфью по лизингу для судоходной компании «Белмакс» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания». Проект RDB20 разработан Морским Инженерным Бюро.

Трюмная баржа представляет собой стальное, однопалубное, несамоходное судно с тронковой палубой и непрерывными продольными комингсами грузовых трюмов, надстройками бака и юта, двойным дном и двойными бортами с транцевой носовой и кормовой оконечностями, с избыточным надводным бортом высотой 3 метра.

Судно длиной 118 метров и шириной 22,6 метра оборудовано шестью грузовыми трюмами (три пары трюмов по длине), их вместимость — 9130 куб. метров. Люковые закрытия брызгонепроницаемые съемного типа.

Новые баржи могут перевозить навалочные грузы с возможностью осуществления погрузки-выгрузки с использованием крана с грейфером. Судно предназначено для эксплуатации в бассейнах разряда «О» с высотой волны 1% обеспеченности 2,0 метра. Основной район эксплуатации: река Белая — река Волга, вплоть до устья Волги. Эксплуатация судна предусматривается методом толкания со сцепными замками типов Р-100 и О-200.

*Когда-то такие же рекорды ставили первые в мире баржи, которые имели также очень длинную и плоскую конструкцию корпуса при минимальной массе корпуса. В 1885 году их спроектировал и построил в Царицыне и Саратове выдающийся русский инженер Владимир Григорьевич Шухов.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ