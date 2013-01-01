Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
27 МАР, 14:16 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,9648

27 МАР, 14:16 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,9648
Русский космос

В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн

Мар 27
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн

В Навашино Нижегородской области на «Окской судоверфи» спущена на воду головная мелкосидящая трюмная баржа грузоподъемностью 6 тыс. тонн «Белмакс 9» проекта RDB20 класса «О». При проектировании корпуса судна применялись уникальные расчетные методы, что позволило обеспечить грузоподъёмность 6000 тонн при осадке 2,85 метра и порожней массе 1136 тонн. Это является безусловным рекордом для судов внутреннего плавания.
Серия из двух сухогрузных судов проекта RDB20 с эксплуатационными осадками от 1,2 до 2,85 метра строится Окской судоверфью по лизингу для судоходной компании «Белмакс» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания». Проект RDB20 разработан Морским Инженерным Бюро.

Трюмная баржа представляет собой стальное, однопалубное, несамоходное судно с тронковой палубой и непрерывными продольными комингсами грузовых трюмов, надстройками бака и юта, двойным дном и двойными бортами с транцевой носовой и кормовой оконечностями, с избыточным надводным бортом высотой 3 метра.

Судно длиной 118 метров и шириной 22,6 метра оборудовано шестью грузовыми трюмами (три пары трюмов по длине), их вместимость — 9130 куб. метров. Люковые закрытия брызгонепроницаемые съемного типа.

Новые баржи могут перевозить навалочные грузы с возможностью осуществления погрузки-выгрузки с использованием крана с грейфером. Судно предназначено для эксплуатации в бассейнах разряда «О» с высотой волны 1% обеспеченности 2,0 метра. Основной район эксплуатации: река Белая — река Волга, вплоть до устья Волги. Эксплуатация судна предусматривается методом толкания со сцепными замками типов Р-100 и О-200.

*Когда-то такие же рекорды ставили первые в мире баржи, которые имели также очень длинную и плоскую конструкцию корпуса при минимальной массе корпуса. В 1885 году их спроектировал и построил в Царицыне и Саратове выдающийся русский инженер Владимир Григорьевич Шухов.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
27 Мар:
27 Мар:
27 Мар:
Центральный федеральный округ:
27 Мар:
27 Мар:
26 Мар:
РОССИЯ:
26 Мар:
26 Мар:
26 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?
Бизнес и психология

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса
Экономика

Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру

Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру
Экономика

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги
Экономика

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя
Экономика

Россия стремительно теряет резервы. «Кубышка» опустела из-за веры в крах США

Россия стремительно теряет резервы. «Кубышка» опустела из-за веры в крах США
Экономика 5

Узнай, страна

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота

В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота

В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов

В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов

Новости дня

13:34 Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 1036 Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 1036
В России приостанавливается работа общепита и курортов
В России приостанавливается работа общепита и курортов
13:26 США оказались первыми в мире по случаям с коронавирусом США оказались первыми в мире по случаям с коронавирусом
12:10 В России скончался еще один пациент от коронавируса COVID-19 В России скончался еще один пациент от коронавируса COVID-19
10:32 Депутат предлагает ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Депутат предлагает ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
09:19 Спрос на туалетную бумагу вырос на 47% Спрос на туалетную бумагу вырос на 47%
08:10 Немецкий депутат призывает снять с России санкции Немецкий депутат призывает снять с России санкции
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
26 МАР, 23:51 Московские власти допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти допускают продление выходных из-за коронавируса

Узнай, страна!

13:20 В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
12:52 В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений
12:40 В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота
11:47 В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов
11:21 В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн
10:50 В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
26 МАР, 15:53 В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников
26 МАР, 15:34 Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу
26 МАР, 15:30 В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей
26 МАР, 13:19 В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter