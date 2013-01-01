В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн
В Навашино Нижегородской области на «Окской судоверфи» спущена на воду головная мелкосидящая трюмная баржа грузоподъемностью 6 тыс. тонн «Белмакс 9» проекта RDB20 класса «О». При проектировании корпуса судна применялись уникальные расчетные методы, что позволило обеспечить грузоподъёмность 6000 тонн при осадке 2,85 метра и порожней массе 1136 тонн. Это является безусловным рекордом для судов внутреннего плавания.
Трюмная баржа представляет собой стальное, однопалубное, несамоходное судно с тронковой палубой и непрерывными продольными комингсами грузовых трюмов, надстройками бака и юта, двойным дном и двойными бортами с транцевой носовой и кормовой оконечностями, с избыточным надводным бортом высотой 3 метра.
Судно длиной 118 метров и шириной 22,6 метра оборудовано шестью грузовыми трюмами (три пары трюмов по длине), их вместимость — 9130 куб. метров. Люковые закрытия брызгонепроницаемые съемного типа.
Новые баржи могут перевозить навалочные грузы с возможностью осуществления погрузки-выгрузки с использованием крана с грейфером. Судно предназначено для эксплуатации в бассейнах разряда «О» с высотой волны 1% обеспеченности 2,0 метра. Основной район эксплуатации: река Белая — река Волга, вплоть до устья Волги. Эксплуатация судна предусматривается методом толкания со сцепными замками типов Р-100 и О-200.
*Когда-то такие же рекорды ставили первые в мире баржи, которые имели также очень длинную и плоскую конструкцию корпуса при минимальной массе корпуса. В 1885 году их спроектировал и построил в Царицыне и Саратове выдающийся русский инженер Владимир Григорьевич Шухов.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
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