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В Нижегородской области создают производство продуктов из козьего и овечьего молока

Фев 27
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области создают производство продуктов из козьего и овечьего молока

В Лысковском районе началось строительство животноводческой фермы и перерабатывающего комплекса, на котором будут выпускать греческий йогурт, сыр фета и мороженое.
Инвесторы завершили реконструкцию овцеводческих корпусов и начали монтаж доильного оборудования. Уже в апреле сюда завезут первую тысячу голов овец, а в конце 2019 года – вторую тысячу животных. На второмреализации проекта предполагает строительство перерабатывающего производства и увеличение поголовья.

В середине 2019 года планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь и вывести на полную мощность молокоперерабатывающий завод в Дальнеконстантиновском районе. Будет создана почти сотня новых рабочих мест. Завод будет выпускать пастеризованного молока высшего сорта без нормализации по содержанию жира - то есть с той же жирностью, с которой сырье поступает от сельхозпроизводителей.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области , в прошлом году в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности региона было инвестировано более 2 млрд рублей. В 2019 году планируется реализовать еще несколько инвестпроектов по производству продуктов питания. Модернизация АО «Маслосырзавод «Починковский» позволит начать выпуск новых видов сыров, на «РусАгроГрупп» будут запущены новые линий по производству яйцепродуктов. Объем господдержку сельского хозяйства Нижегородской области из областного бюджета увеличится на 27,5% в 2019 году.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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