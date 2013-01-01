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В Нижегородской области создали первую в России роботизированную инвалидную коляску

Июл 12
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области создали первую в России роботизированную инвалидную коляску

В Национальном исследовательском центре Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Лобачевского в партнерстве с ГК «Зетта» (г. Тольятти) создали первое в России роботизированное средство для передвижения маломобильных граждан с функцией вертикализации. Новый прототип инвалидной коляски более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих и не имеет аналогов в России.
Роботизированная коляска позволит маломобильным пациентам выполнять тренировки по развитию суставов и борьбе с вторичным поражением организма после тяжелых травм, инсультов и т.д. Кроме того, разработка позволит повысить качество самообслуживания инвалидов, например, без посторонней помощи доставать предметы, которые находятся высоко, или находиться на одном уровне с глазами собеседника.

«Это минимизирует ущерб, который возникает в мозге человека после кровоизлияния. Используя систему, мы поддерживаем клетки, которые еще живы. Другой аспект — борьба с вторичными поражениями: когда человек находится длительно в сидячем положении, это приводит к изменению костного состава, атрофии мышц, к нарушениям в пищеварительной и мочеполовой системах организма», - отмечает руководитель лаборатории интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ Василий Миронов

В настоящее время разработчики проводят модификацию системы, используя технологии нейроуправления. В перспективе коляска будет управляться сигналами от головного мозга и мышц человека. После создания модели с нейроуправлением данная разработка станет первой в мире.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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