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В Нижегородской области освоили новое производство компактных телескопических автовышек

Июл 30
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области освоили новое производство компактных телескопических автовышек

В г. Балахна Нижегородской области завод «Рускомтранс» выпустил новинку — компактный телескопический автогидроподъемник АГП-20Т с высотой подъема 19 метров на базе автомобиля Садко NEXT.
Гидроподъемник оснащен системой запуска и остановки двигателя с пультов управления, отсеками для перевозки оборудования и расходных материалов. Его снаряженная масса составляет 4,9 тонны, а полная — 6,8 тонны. Имеется возможность дистанционного радиоуправления с кресла оператора.

Машина предназначена для выполнения строительных, монтажных, электротехнических работ на высоте. Среди ее преимуществ - высокая маневренность и проходимость на стандартной колесной базе, комфортабельная кабина, компактный опорный контур, позволяющий установку подъемника в пределах одной полосы. Кабина рассчитана на доставку трех сотрудников к месту проведения работ, включая водителя.

Автоподъемник оборудован усовершенствованными системами безопасности, которые включают ограничитель предельного груза, датчики контроля опорного контура, гидравлический насос для аварийного опускания и т.д.

Кроме новой автовышки, завод «Рускомтранс» изготавливает телескопические автогидроподъемники на базе автомобилей ГАЗ «Валдай», ГАЗ «Газон», КАМАЗ, УРАЛ, Hyundai и др., в т.ч. с меньшей высотой подъема (14 м, 18 м, 20 м, 22 м).

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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