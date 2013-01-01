В Нижегородской области организовано производство сверхпрочных материалов для остекления авиатехники
В г. Дзержинске Нижегородской области на базе опытного завода АО «НИИ полимеров» холдинга «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех организовано наукоемкое производство инновационных материалов, разработанных на основе полиметилметакрилата (ПММА) для остекления авиационной техники. Основные преимущества новых материалов перед иностранными образцами — повышенная стойкость и сохранение прочностных характеристик после длительного нагрева.
Испытания подтвердили, что новые материалы сохраняют прочность после нагрева в течение 100 часов при температуре 160 ºC, а также при кратковременном нагреве до 180 ºС. Именно до такого уровня может подниматься температура лобового остекления самолета при полете на сверхзвуковой скорости.
Новые стекла могут применяться не только в авиастроении, но и в космической отрасли, судостроении, в железнодорожном транспорте. Некоторые марки нового стекла уже прошли отраслевую сертификацию и получили допуск для применения в авиационной отрасли.
Стекла уже готовы к промышленному производству и могут быть использованы как в остеклении новейших сверхзвуковых истребителей, так и для иллюминаторов пассажирских лайнеров.
В Ростехе считают, что выпуск высокотехнологичных изделий конструкционной оптики гарантирует технологическую независимость отечественной промышленности в этой отрасли.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
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