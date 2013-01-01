В Нижегородской области организовано производство сверхпрочных материалов для остекления авиатехники



В г. Дзержинске Нижегородской области на базе опытного завода АО «НИИ полимеров» холдинга «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех организовано наукоемкое производство инновационных материалов, разработанных на основе полиметилметакрилата (ПММА) для остекления авиационной техники. Основные преимущества новых материалов перед иностранными образцами — повышенная стойкость и сохранение прочностных характеристик после длительного нагрева.

На площадке предприятия уже готовятся развернуть серийное производство новых высокотехнологичных стекол. Они обладают высокой стойкостью к поверхностным растрескиваниям и термической стабильностью, что позволяет применять их при производстве современных вертолетов и самолетов, в том числе перспективных сверхзвуковых машин.

Испытания подтвердили, что новые материалы сохраняют прочность после нагрева в течение 100 часов при температуре 160 ºC, а также при кратковременном нагреве до 180 ºС. Именно до такого уровня может подниматься температура лобового остекления самолета при полете на сверхзвуковой скорости.

Новые стекла могут применяться не только в авиастроении, но и в космической отрасли, судостроении, в железнодорожном транспорте. Некоторые марки нового стекла уже прошли отраслевую сертификацию и получили допуск для применения в авиационной отрасли.

Стекла уже готовы к промышленному производству и могут быть использованы как в остеклении новейших сверхзвуковых истребителей, так и для иллюминаторов пассажирских лайнеров.

В Ростехе считают, что выпуск высокотехнологичных изделий конструкционной оптики гарантирует технологическую независимость отечественной промышленности в этой отрасли.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ