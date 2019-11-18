В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта



В г.Навашино Нижегородской области на Окской судоверфи прошла церемония спуска на воду многоцелевого сухогрузного судна «Петротранс-5901» проекта RSD59, относящегося к классу «Волго-Дон макс» с максимально возможными для Волго-Донского судоходного канала (ВДСК) габаритами.

Разработчиком проекта является компания «Морское Инженерное Бюро» (Санкт-Петербург), заказчиком – «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Лизингополучатель — судоходная компания «Петротранс». Суда данной серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов различных классов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой. Нижегородская область, Приволжский федеральный округ

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