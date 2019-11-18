Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 МАР, 15:01 МСК
USD (ЦБ)    66,0784
EUR (ЦБ)    73,7369

04 МАР, 15:01 МСК
USD (ЦБ)    66,0784
EUR (ЦБ)    73,7369
Праздник весны

В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта

Мар 4
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта

В г.Навашино Нижегородской области на Окской судоверфи прошла церемония спуска на воду многоцелевого сухогрузного судна «Петротранс-5901» проекта RSD59, относящегося к классу «Волго-Дон макс» с максимально возможными для Волго-Донского судоходного канала (ВДСК) габаритами.
Разработчиком проекта является компания «Морское Инженерное Бюро» (Санкт-Петербург), заказчиком – «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Лизингополучатель — судоходная компания «Петротранс».

Суда данной серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов различных классов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
4 Мар:
4 Мар:
4 Мар:
Центральный федеральный округ:
4 Мар:
4 Мар:
4 Мар:
РОССИЯ:
3 Мар:
3 Мар:
3 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Детей щадит, но убивает взрослых. Почему коронавирус безопасен для молодого поколения

Детей щадит, но убивает взрослых. Почему коронавирус безопасен для молодого поколения
Наука и технологии

Грязный воздух сокращает жизнь. Ученые признали загрязнение воздуха самым опасным риском для здоровья

Грязный воздух сокращает жизнь. Ученые признали загрязнение воздуха самым опасным риском для здоровья
Наука и технологии

Вернем, но позже. Зачем Центробанк хочет удержать деньги от продажи Сбербанка

Вернем, но позже. Зачем Центробанк хочет удержать деньги от продажи Сбербанка
Экономика

Жалкие крохи. Сколько власти сэкономили за счет повышения пенсионного возраста

Жалкие крохи. Сколько власти сэкономили за счет повышения пенсионного возраста
Экономика

Business Woman. Кто и как развивает женское предпринимательство в России?

Business Woman. Кто и как развивает женское предпринимательство в России?
Экономика

«Мы – русские! С нами Бог!» Как Путин изменил Конституцию России

«Мы – русские! С нами Бог!» Как Путин изменил Конституцию России
Политика 1

Узнай, страна

В Петербурге построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых систем электродвижения

В Петербурге построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых систем электродвижения

В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта

В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта

В Тульской области открыли первую овцеводческую ферму в рамках проекта за 6 млрд рублей

В Тульской области открыли первую овцеводческую ферму в рамках проекта за 6 млрд рублей

В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке

В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке

Новости дня

14:21 Президент РФ назвал причину снижения доходов россиян Президент РФ назвал причину снижения доходов россиян
Назван лучший европейский автомобиль 2020 года
Назван лучший европейский автомобиль 2020 года
13:32 Украина и США обсудили новые меры против СП-2 Украина и США обсудили новые меры против СП-2
13:00 Из России запретили вывозить медицинские маски и бахилы Из России запретили вывозить медицинские маски и бахилы
11:39 Депутаты ГД доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах Депутаты ГД доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
10:21 Берлин передаст Москве сведения о советских военнопленных Берлин передаст Москве сведения о советских военнопленных
09:03 Премьер Мишустин поручил восстановить связи с ОЭСР Премьер Мишустин поручил восстановить связи с ОЭСР
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
07:31 Коронавирус редко заражает детей и подростков Коронавирус редко заражает детей и подростков

Узнай, страна!

13:28 В Петербурге построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых систем электродвижения В Петербурге построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых систем электродвижения
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:16 В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта В Нижегородской области Окская судоверфь спустила на воду первый сухогруз нового проекта
13:00 В Тульской области открыли первую овцеводческую ферму в рамках проекта за 6 млрд рублей В Тульской области открыли первую овцеводческую ферму в рамках проекта за 6 млрд рублей
12:32 В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке В Вологодской области открыли два новых предприятия по лесозаготовке и деревообработке
12:17 В Свердловской области открыли три новых месторождения общераспространенных полезных ископаемых В Свердловской области открыли три новых месторождения общераспространенных полезных ископаемых
12:03 В Волгограде открыли новую производственную площадку по выпуску металлических канатов В Волгограде открыли новую производственную площадку по выпуску металлических канатов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:40 В Адыгее самая крупная в России ветровая электростанция начала поставлять электроэнергию и мощность В Адыгее самая крупная в России ветровая электростанция начала поставлять электроэнергию и мощность
03 МАР, 13:44 На приазовской территории Краснодарского края заложили 1,1 тыс. га виноградников за 0,9 млрд рублей На приазовской территории Краснодарского края заложили 1,1 тыс. га виноградников за 0,9 млрд рублей
03 МАР, 13:29 В Белгородской области построили завод для создания не имеющего аналогов мире сахарозаменителя В Белгородской области построили завод для создания не имеющего аналогов мире сахарозаменителя
03 МАР, 13:01 В Подмосковье выпустили единственные в мире защитные маски, эффективные против любых микроорганизмов В Подмосковье выпустили единственные в мире защитные маски, эффективные против любых микроорганизмов



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter