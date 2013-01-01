В Нижегородской области начали строить комплекс переработки нефтяных остатков



В Кстово на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» создадут установки замедленного коксования, гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования и производства водорода и серы.

Мощности нового комплекса, который планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, позволят перерабатывать 2,1 млн тонн сырья в год. В результате на Нижегородском НПЗ существенно сократится производство мазута, а глубина переработки нефти увеличится до 95,5%. При этом выход светлых нефтепродуктов вырастет с нынешних 64 до 76%. На новом предприятии будет создано более 200 рабочих мест.

ЛУКОЙЛ планирует инвестировать в проект комплекса по переработке нефтяных остатков на НПЗ в Кстово 90 млрд рублей. Еще в начале августа итальянская компания Tecnimont выиграла тендеры на строительство «под ключ» пяти установок на Кстовском НПЗ ЛУКОЙЛа. Стоимость контрактов превышает $500 млн. Компания Kinetics Technology построит установки по гидроочистке дизельного топлива, производства водорода, получению серы, адсорбции при переменном давлении и газофракционирования, которые будут работать в составе комплекса.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ