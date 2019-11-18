В Нижегородской области начали реконструкцию зданий Нижегородской ярмарки за 0,5 млрд рублей
В Нижегородской области началась реконструкция Нижегородской ярмарки в рамках проекта, рассчитанного до июля текущего года. На уже начатый ремонт исторического павильона и строительство еще одного здания площадью 4 тыс. кв. метров направят свыше 473 млн рублей.
Залы исторического здания ярмарки планируют привести в соответствие с необходимыми эксплуатационными требованиями. С помощью зеркального отражения и подсветки этот корпус должен стать «незаметным», отражать небо. Предусмотрено также озеленение, обустройство дорожек и т.д.
На месте недостроенной гостиницы на территории ярмарки началось строительство временного павильона, который даст дополнительные 4 тыс. кв. метров выставочных площадей.
Павильон планируется возвести на старом фундаменте по современным экономичным технологиям, позволяющим использовать сооружение более 50 лет. Его корпус также будет зеркальным.
Расширение площадей Нижегородской ярмарки должно дать толчок активизации в регионе конгрессно-выставочной деятельности.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
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