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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Нижегородской области начали реконструкцию зданий Нижегородской ярмарки за 0,5 млрд рублей

Фев 25
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области начали реконструкцию зданий Нижегородской ярмарки за 0,5 млрд рублей

В Нижегородской области началась реконструкция Нижегородской ярмарки в рамках проекта, рассчитанного до июля текущего года. На уже начатый ремонт исторического павильона и строительство еще одного здания площадью 4 тыс. кв. метров направят свыше 473 млн рублей.
В ходе реконструкции павильона №1 ведется ремонт главной лестницы и центрального входа, идёт установка пандусов и облицовка панелей тактильной плиткой для слепых. Кроме того, здесь обновят сантехнику со всей инженерной инфраструктурой, оборудуют пожарные выходы.

Залы исторического здания ярмарки планируют привести в соответствие с необходимыми эксплуатационными требованиями. С помощью зеркального отражения и подсветки этот корпус должен стать «незаметным», отражать небо. Предусмотрено также озеленение, обустройство дорожек и т.д.

На месте недостроенной гостиницы на территории ярмарки началось строительство временного павильона, который даст дополнительные 4 тыс. кв. метров выставочных площадей.

Павильон планируется возвести на старом фундаменте по современным экономичным технологиям, позволяющим использовать сооружение более 50 лет. Его корпус также будет зеркальным.

Расширение площадей Нижегородской ярмарки должно дать толчок активизации в регионе конгрессно-выставочной деятельности.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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