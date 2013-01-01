В Нижегородской области изготовили первые трубы на новом оборудовании металлургического завода



В Нижегородской области на новом трубоэлектросварочном стане в пятом трубном цехе Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») в рамках проведения горячих испытаний успешно изготовила нефтегазопроводные трубы с улучшенными свойствами. Комплексный проект модернизации завода обеспечит выпуск труб сортамента, востребованного на российском рынке.

Замена оборудования позволит компании использовать новейшие технические разработки в производстве электросварных труб для нефтегазовой отрасли. Реализация проекта строительства и запуска нового стана, поставленного компанией Mitsubishi (Япония), проходит без остановки действующего производства.

Плановый объем производства нового трубоэлектросварочного стана — 420 тысяч тонн продукции в год. Возможности нового оборудования позволяют проводить работы по освоению продукции из перспективных марок стали и расширить сортамент выпускаемой продукции.

Теперь предприятие сможет предложить партнерам, ведущим нефтяным и газовым компаниям, обсадные и нефтегазопроводные трубы диаметром от 114,3 до 244,5 мм с толщиной стенок от 4,0 до 15,9 мм, отвечающие самым жестким требованиям по качеству.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ