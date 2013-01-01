В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей



В фермерском хозяйстве «Ивановское» в городском округе Бор организуют производство оленины и пантов - известных своими целебными свойствами оленьих рогов.

По словам главы фермерского хозяйства «Ивановское» Екатерины Плехановой, перед стартом проекта был детально изучен опыт разведения благородных оленей как сельскохозяйственных животных на Алтае и в Прибалтике, созданы условия для того чтобы олени смогли прижиться в Нижегородской области, в том числе разработана новая конструкция кормушек.

В хозяйство завезли первые 120 голов оленей, в дальнейшем планируется нарастить поголовье до тысячи оленей. В планы фермеров входит и строительство цеха переработки оленины - гипоаллергенного диетического мяса, богатого полезными веществами.

Первый в регионе проект сельскохозяйственного оленеводства получил областную господдержку на возмещение части затрат на покупку специализированной техники. Это помогло фермерам расчистить 200 га ранее заброшенных и поросших лесом земель, посадить на этой территории кормовые травы, обустроить выгульные вольеры и площадки для зимнего содержания оленей, построить производственные здания.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ