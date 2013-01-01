В Мурманскую область с Ямала по Северному морскому пути завершил переход ледокол «Андрей Вилькицкий»



Вместе со своим «близнецом» - ледоколом «Александр Санников» -он обеспечили транспортировку нефти Новопортовского месторождения от терминала "Ворота Арктики" в Ямало-Ненецком автономном округе до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе.

Ледоколы нового поколения «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников», построены на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области по заказу «Газпром нефти». Они обеспечивают безопасный подход танкеров к арктическому терминалу, который ведет круглогодичную отгрузку нефти в Заполярье, и способны выполнять широкий перечень задач в сложных ледовых условиях -швартовные операции, буксировку, а также защиту «Ворот Арктики» от ударных воздействий льда.

Теперь ледоколы наглядно продемонстрировал и уникальную логистическую схему от нефтеналивного терминала на Ямале до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе, откуда осуществляются дальнейшие поставки углеводородов на мировой рынок стандартными танкерными партиями.

«Доля добычи в Арктике уже превышает 20 процентов от общего объема добычи нефти нашей компании. В стратегии развития до 2030 года «Газпром нефть» делает особую ставку на освоение этого региона. Поэтому для нас важно наращивание логистических мощностей. Наличие собственных ледоколов — залог бесперебойного и эффективного функционирования схемы транспортировки арктической нефти, что создает новые перспективы для дальнейшего освоения месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе», — отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Новый Порт — это развивающийся арктический актив "Газпром нефти", объемы добычи на котором за минувший год выросли более чем на 40 процентов. Новопортовcкое нефтегазоконденсатное месторождение — самое крупное по запасам нефти на Ямале — находится в 700 километрах от существующей трубопроводной инфраструктуры. Поэтому впервые в истории российской нефтегазовой отрасли вывоз ямальской нефти осуществляется морским путем – через построенный рядом с поселком Мыс Каменный и открытый в 2016 году уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» в 3,5 км от берега.

«Газпром нефть» сегодня реализует программу «Время Арктики», в рамках которой разрабатываются Новопортовское месторождение, Приразломное месторождение в Печорском море и Мессояхское месторождение — самое северное континентальное месторождение России.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ