В Мурманской области запустили новую систему обеззараживания сточных вод на Кольской АЭС



В Мурманской области на Кольской атомной станции началась опытная эксплуатация новой системы ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных вод в рамках реализации экологической программы предприятия. Внедрение современных бактерицидных установок позволяет отказаться от использования химических реагентов, содержащих хлор. Это — важный элемент формирования культуры водопользования на территории Кольского Заполярья.

Две новые установки ультрафиолетового обеззараживания произведен Они обеспечивают очистку до 400 кубометров воды в час (в круглосуточном режиме). Каждый УФО-модуль оборудован 18 лампами, под действием ультрафиолетового излучения которых происходит очистка сточных вод от микроорганизмов, вирусов и бактерий.

Кольская АЭС является одним из крупнейших водопользователей Мурманской области: объем забора воды из озера Имандра на технологические нужды атомной станции превышает 1 млрд кубометров в год. Ее большая часть обеззараживается на станционных очистных сооружениях и возвращается в водоем.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ