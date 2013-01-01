В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений



В Мурманской области состоялась церемония подачи напряжения на линии электропередачи 150 кВ компании «Россети Северо-Запад» для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) на западном берегу Кольского залива. На строительстве мега-верфи в настоящее время занято свыше 5 тысяч человек. Объект планируют ввести в строй до конца года. Он обеспечит создание 12-15 тысяч рабочих мест в регионе. Предполагаемый объем инвестиций в проект ЦСКМС — 120 млрд рублей.

Для энергообеспечения строящегося объекта было сооружено более 56 км линий электропередачи, проведена масштабная реконструкция действующих линий с учетом климатических условий арктического региона. Впервые на Северо-Западе страны энергетики смонтировали 335 км инновационного термостойкого провода российского производства с повышенной пропускной способностью антигололедной поверхностью и устойчивостью к ветровым нагрузкам. Это обеспечит максимальную надежность электроснабжения стратегически важного потребителя. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (Кольская верфь) — строящаяся специализированная верфь у села Белокаменка Мурманской области. Территория верфи превышает 150 га, на которых разместились крупнейшие сухие доки в России. Здесь будут вести строительство и оснащение плавучих железобетонных конструкций для создания морских сооружений гравитационного типа. Назначение таких платформ — заводы по сжижению и перегрузке природного газа. Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ

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