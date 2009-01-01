В Мурманской области ввели в эксплуатацию последнюю станцию сети цифрового эфирного вещания в России



Запуск радиотелевизионной станции «Ура» в поселке Видяево завершил беспрецедентный по масштабу инфраструктурный проект, реализованный в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

На 5040 объектах по всей стране работают 10 080 передатчиков, сеть цифрового телевещания охватывает более 98 процентов населения России. Это самый крупный в мире проект цифрового эфирного телевидения, который обеспечивает более высокое качество изображения и звука, многоканальность и устойчивость к помехам.

Если в 2009 году 44 процентов жителей страны могли смотреть не более четырех телеканалов, а около 25 процентов — только один или два канала, то после перехода на «цифру» принимать 20 телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве смогут 98,4 процента россиян.Проживающие вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом 1,6 процента граждан смогут бесплатно смотреть 20 телеканалов посредством спутникового вещания. Таким образом, обеспечен единый телевизионный стандарт для жителей крупных городов и малонаселенных территорий.

С февраля 2019 года Россия будет поэтапно в течение полугода переходить на цифровое вещание. В регионах аналоговый сигнал будут отключать по мере готовности к этому. Первой полностью на цифровое ТВ перешла Тверская область - там еще 3 декабря отключили аналоговое телевидение.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ