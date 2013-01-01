В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов



В регионе-участнике пилотного проекта по созданию современной системы обращения с ТКО построили мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тыс. тонн в год и полигон мощностью 250 тыс. тонн в год.

Реализация проекта в Кольском районе Мурманской области началась в 2016 году. Речь идет о создании комплексной системы обращения коммунальных отходов из предприятий полного цикла — от перегрузочных станций и полигонов до мусоросортировочных линий и заводов переработки ТКО.

Сегодня комплекс переработки твердых коммунальных отходов получил все необходимые лицензии и введен в промышленную эксплуатацию.

С 1 декабря в области планируется ввести тариф на обращение с отходами, а с 1 января начнется работа регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Следующий шагом к полноценной работе системы станет организация раздельного сбора мусора.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ