В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов
Ноя 16
В регионе-участнике пилотного проекта по созданию современной системы обращения с ТКО построили мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тыс. тонн в год и полигон мощностью 250 тыс. тонн в год.
Реализация проекта в Кольском районе Мурманской области началась в 2016 году. Речь идет о создании комплексной системы обращения коммунальных отходов из предприятий полного цикла — от перегрузочных станций и полигонов до мусоросортировочных линий и заводов переработки ТКО.
Сегодня комплекс переработки твердых коммунальных отходов получил все необходимые лицензии и введен в промышленную эксплуатацию.
С 1 декабря в области планируется ввести тариф на обращение с отходами, а с 1 января начнется работа регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Следующий шагом к полноценной работе системы станет организация раздельного сбора мусора.
Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ
16 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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