Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 НОЯ, 17:23 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

16 НОЯ, 17:23 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов

Ноя 16
Москва Центральный федеральный округ
В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов

В регионе-участнике пилотного проекта по созданию современной системы обращения с ТКО построили мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тыс. тонн в год и полигон мощностью 250 тыс. тонн в год.
Реализация проекта в Кольском районе Мурманской области началась в 2016 году. Речь идет о создании комплексной системы обращения коммунальных отходов из предприятий полного цикла — от перегрузочных станций и полигонов до мусоросортировочных линий и заводов переработки ТКО.

Сегодня комплекс переработки твердых коммунальных отходов получил все необходимые лицензии и введен в промышленную эксплуатацию.

С 1 декабря в области планируется ввести тариф на обращение с отходами, а с 1 января начнется работа регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Следующий шагом к полноценной работе системы станет организация раздельного сбора мусора.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
16 Ноя:
16 Ноя:
16 Ноя:
Центральный федеральный округ:
16 Ноя:
16 Ноя:
16 Ноя:
РОССИЯ:
16 Ноя:
16 Ноя:
16 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии 1

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Узнай, страна

В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера

В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера

В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов

В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов

В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная»

В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная»

В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

Новости СМИ

Новости дня

16:50 Во дворе Междуреченска на час появилась детская площадка Во дворе Междуреченска на час появилась детская площадка
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
16:10 «Аэрофлот» запретил своим сотрудникам пользоваться смартфонами в офисе «Аэрофлот» запретил своим сотрудникам пользоваться смартфонами в офисе
15:44 Русский ипотечный банк объявил об остановке операционной деятельности Русский ипотечный банк объявил об остановке операционной деятельности
15:26 ФСБ провела обыски у «Свидетелей Иеговы» в крымском Джанкое ФСБ провела обыски у «Свидетелей Иеговы» в крымском Джанкое
14:53 Toyota официально представила новый седан Corolla Toyota официально представила новый седан Corolla
14:30 ВЦИОМ: все меньше россиян верят в улучшение своей жизни ВЦИОМ: все меньше россиян верят в улучшение своей жизни
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
14:16 «Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин продолжит выступать за клуб «Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин продолжит выступать за клуб

Узнай, страна!

16:33 В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
16:13 В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов
15:10 В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная» В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная»
10:14 Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ
09:50 «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter