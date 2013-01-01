В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей



В Мурманской области АО «Мурманский морской торговый порт» завершило третий, финальный, этап проекта по строительству пылеветрозащитных экранов. Объем инвестиций в рамках проекта составил более 700 млн рублей. В результате установки ограждающей конструкции порт более чем в 30 раз сократил нагрузку на окружающую среду.

На последнем этапе установлено более 1,5 км конструкции высотой 20 метров. Общая площадь смонтированных панелей составила почти 27,5 тысяч кв. метров. Технология их использования позволяет в четыре раза сократить скорость ветра, а эффективность пылеподавления с их помощью составляет более 80 %.

В реализации проекта был использован опыт применения подобных технологий в портах других стран и адаптирован к условиям Арктики.

Кроме использования уникальных пылеветрозащитных экранов, на каждом этапе работы порта применяются различные технологии пылеподавления и очистки воздуха: система орошения из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек; специальные машины-«пылесосы», постоянно собирающие пыль с территории порта и автодороги; экологическая диспетчерская и др.

Для визуальной привлекательности экранов специалистами московского Строгановского художественного училища было разработано дизайнерское оформление экранов по арктической тематике.

По оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, АО «Мурманский морской торговый порт» считается одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ