В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей
В Мурманской области АО «Мурманский морской торговый порт» завершило третий, финальный, этап проекта по строительству пылеветрозащитных экранов. Объем инвестиций в рамках проекта составил более 700 млн рублей. В результате установки ограждающей конструкции порт более чем в 30 раз сократил нагрузку на окружающую среду.
В реализации проекта был использован опыт применения подобных технологий в портах других стран и адаптирован к условиям Арктики.
Кроме использования уникальных пылеветрозащитных экранов, на каждом этапе работы порта применяются различные технологии пылеподавления и очистки воздуха: система орошения из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек; специальные машины-«пылесосы», постоянно собирающие пыль с территории порта и автодороги; экологическая диспетчерская и др.
Для визуальной привлекательности экранов специалистами московского Строгановского художественного училища было разработано дизайнерское оформление экранов по арктической тематике.
По оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, АО «Мурманский морской торговый порт» считается одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России.
Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ
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