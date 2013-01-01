В Мурманской области построили лучший по оснащению в РФ рыбоперерабатывающий завод за 2 млрд рублей



В г. Кола Мурманской области завершены пусконаладочные работы и испытания оборудования на построенном рыбоперерабатывающем заводе «Мурман Сифуд». По оснащенности высокотехнологичным оборудованием и экологичности производства на сегодняшний день – это лучшее в стране предприятие по переработке рыбы. Объем инвестиций в проект превысил 2 млрд рублей. Уже трудоустроено 100 человек, всего будет создано 170 рабочих мест для жителей Кольского района со средней зарплатой 60 тыс. рублей.

В цехах предприятия установлено самое современное немецкое оборудование, соответствующее мировым экологическим стандартам.

С февраля текущего года завод выйдет на проектную мощность 50 тонн готовой продукции в сутки и будет заниматься переработкой трески и пикши, а также филетированием рыбы.

Компания «Мурман Сифуд» имеет собственный флот из пяти судов, ведущих промысел в Северной Атлантике. Перерабатывающая фабрика построена в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ