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Русский космос

В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике

Мар 24
Москва Центральный федеральный округ
В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике

В Печенгском районе Мурманской области военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота на военных полигонах проводят испытания аэроглиссера-амфибии «Патруль» АС-5.2 отечественного производства.
В результате испытаний будет проврено, насколько данный образец аэросаней адаптирован для действий в сложных условиях Арктики и способен решать задачи в составе различных мотострелковых подразделений.

По информации Северного флота, аэросани хорошо зарекомендовали себя в условиях экстремального холода и глубокого снежного покрова при скоростном преодолении труднопроходимых мест. Тестируемые образцы еще предстоит испытать в условиях обильного таяния снега и весеннего половодья.

Аэроглиссер-амфибия «Патруль» — транспортное средство, оснащенное двигателем мощностью 256 л. с. и способное перевозить 4-6 человек, передвигаясь по воде со скоростью до 60 км/час, по снежному покрову и льду — со скоростью до 130 км/час.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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