В Мурманске прошла VI международная конференция «Рыболовство в Арктике»



Крупнейшая в регионе отраслевая конференция собрала представителей рыбопромышленной, судоремонтной и смежных областей из России, Норвегии, Исландии и Польши, а ее главной темой в этом году стал "Судоремонт в решении стратегических задач развития рыбной отрасли".

Участники круглого стола "Проблемы и перспективы развития береговой инфраструктуры" обсудили планы работы в условиях обновления рыболовецкого флота. В следующем году в Баренцево море придет новый супертраулер, а вслед за ним в течении нескольких лет 24 построенных в России в рамках инвестиционных проектов рыболовецкий судна- от больших, 80-метровых траулеров до прибрежного сейнера.

На пленарной дискуссии "Судоремонт в решении стратегических задач развития рыбной отрасли" в фокусе внимания оказались перспективы развития рыбопромышленной отрасли в контексте модернизации российской судоремонтной базы.

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов сообщил, что ведомство работает над проектом модернизации рыбного порта Мурманск, где должен появиться современный портовый терминал. Сегодня решается вопрос финансирования реконструкции 11 причалов первого грузового участка, которые находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Планируется провести укрепление причального фронта с глубинами 13-15 метров, получить глубоководные причалы общей протяженностью 540 метров. В результате будет создан современный портовый терминал, ориентированный в первую очередь на рыболовную отрасль.

Глубоководные причалы смогут одновременно принимать несколько крупных рыболовецких судов. Благодаря реконструкции должно увеличиться число заходов судов и перевалки рыбы в порту.

В ходе конференции прошел круглый стол по теме "Исландия и Россия. Укрепление сотрудничества в области создания эффективной рыбопромысловой отрасли: ожидаемые перспективы и реализованные достижения".

Было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве и планах работ на 2019 год между Союзом рыбопромышленников Севера, Ассоциацией прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманска и Союзом рыбаков Норвегии.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ