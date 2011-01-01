В Мурманске построили доковый цех для ремонта атомных ледоколов



В создание нового производства на базе обанкротившегося в 2011 году Мурманского судоремонтного завода ФГУП «Атомфлот» инвестировало около 500 млн рублей.

По словам директора по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» Олега Дарбеняна, цех оснащен новейшим оборудованием китайского производства, аналогов которого пока что в России не производят. В доке будут проводить ремонт и профилактику оборудования действующих российских атомных ледоколов. Для работы с валами весом до 70 тонн в цехе есть две крановые балки грузоподъемностью по 50 тонн, а также специальный тягач, который сможет доставить вал от дока в цех.

Мощности докового цеха позволят в дальнейшем обслуживать строящиеся сегодня в России ледоколы-гиганты. В том числе такие суда как спущенный на воду «Сибирь», проектирующийся «Лидер» и другие универсальные атомные ледоколы проекта 22220, которые создаются сегодня на ООО «Балтийский завод — Судостроение» в рамках федеральной программы обновления атомного ледокольного флота.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ