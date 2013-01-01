В Мурманске одновременно открыли завод «Русская треска» и заложили фабрику «Русская пикша»



В Мурманске открыли новый рыбоперерабатывающий завод «Русская треска». Инвестиции в его строительство составили более 700 млн рублей. На предприятии будет создано 210 рабочих мест. Одновременно дан старт строительству еще одного рыбоперерабатывающего производства в Мурманске — «Русская пикша». Общие инвестиции в проект составят 250-300 млн рублей.

На заводе «Русская треска» установлено современное технологическое оборудование — поточный дефростер, филетировочные машины, фризеры, а также инновационная роботизированная линия по разделке филе рыб тресковых пород от исландской компании Marel.

Объем выпуска рыбопродукции заводом «Русская треска» составит более 50 тонн в сутки. Сырьем станет охлажденная и замороженная треска, выловленная российскими рыбаками в северо-восточной атлантической зоне, а также рыба с Дальнего Востока. Из нее будут изготавливать замороженное филе всех видов разделки, фарш и стейки.

Одновременно с запуском «Русской трески» началось строительство аналогичного предприятия «Русская пикша». Запустить его планируют в 2020 году, объем выпускаемой продукции составит не менее 25 тонн в сутки.

Инвесторы обоих проектов — «Русская рыбопромысловая компания» и группа компаний «Агама». Проекты осуществляются в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли (программа инвестквот).

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ