В Мурманске модернизировали Морской сервисный центр для обслуживания ледоколов



В Мурманске приступил к работе обновленный Морской сервисный центр компании ABB для обслуживания ледоколов российских компаний и обеспечения морского судоходства при освоении Арктики. Инвестиции в проект составили $5,5 млн.

На территории площадью более 2 тыс. кв. метров расположились морской операционный центр, склад запасных частей, мастерские по обслуживанию электродвигателей и электроники. Одновременно с сервисным центром начал деятельность Центр совместной работы с заказчиком для дистанционного управления судном. Он предназначен для улучшения оперативной сервисной поддержки судов в море за счет автоматизированных судовых систем, фиксирующих отклонения в работе оборудования и автоматически передающих данные в центры ABB.

Компания ABB — крупный производитель комплексных систем электродвижения и другого оборудования для морского сектора. Компания несет ответственность за сервисное обслуживание 50 судов под российским флагом, включая ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий», построенные в рамках арктической программы «Газпромнефти». Сервисные центры компании для судостроительной промышленности расположены в 21 стране.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ